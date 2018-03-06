На Женевском автосалоне Hyundai европейской публике показала концептуальную модель Hyundai Le Fil Rouge, которая демонстрирует будущее развитие дизайнерского направления автомобильной марки.
Hyundai показала дизайн будущих новинок на прототипе без фар
06.03.2018 16:51
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Самое необычное в корейском концепте заключается в передней части, ведь там нет привычной оптики, а вместо радиаторной решетки установлена светодиодная панель.
При создании нового концепта дизайнеры компании вдохновлялись концепт-каром 1974 года, над которым в свое время работали специалисты ателье Italdesign.
Салон концепта поражает не меньше чем внешность. В нем установлено 4 кресла, несколько экранов, а в отделке используется натуральное дерево. Технических данных Hyundai Le Fil Rouge не приводит, также не озвучены и габариты концепта.
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