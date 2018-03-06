Hyundai показала дизайн будущих новинок на прототипе без фар

Самое необычное в корейском концепте заключается в передней части, ведь там нет привычной оптики, а вместо радиаторной решетки установлена светодиодная панель.

При создании нового концепта дизайнеры компании вдохновлялись концепт-каром 1974 года, над которым в свое время работали специалисты ателье Italdesign.

Салон концепта поражает не меньше чем внешность. В нем установлено 4 кресла, несколько экранов, а в отделке используется натуральное дерево. Технических данных Hyundai Le Fil Rouge не приводит, также не озвучены и габариты концепта.