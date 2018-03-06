Электрический кроссовер e-SIV привезла в Женеву SsangYong

На автосалоне в Женеве автопроизводители продолжают демонстрировать свои новинки и пока один за другим дебютируют электрические концепты. Так, на стенде в Женеве компания SsangYong представила концепт электрокроссовера e-SIV.

Новый прототип «умного» кроссовера по сути является продолжением концептов SIV-1 и SIV-2, в которых показали технологии и возможности будущего.

Текущий концепт имеет длину 4 468 мм, ширину 1 870 мм, а высоту и размер колесной базы – 1630 и 2 675 мм. В движение этот прототип приводится электрической силовой установкой, мощность которой составляет 190 лошадиных сил.

На одной подзарядке автомобиль проедет 450 км, а его максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.

Предполагается, что дизайн этого электрокроссовера будет позаимствован для кроссовера Actyon / Korando, который появится к 2019 году и получит полностью электрический вариант.