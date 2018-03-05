Jaguar представит спорткар Jaguar F-Type SVR в новом облике‍

Jaguar в Женеве покажет спорткар F-Type SVR, который получил специальный пакет Graphic Pack. Над ним работал главный дизайнер британской компании Jaguar Land Rover.

Сегодня F-Type SVR с фирменным пакетом показали на изображении, завтра его продемонстрируют журналистам, а 8 марта его смогут увидеть все посетители Женевского автосалона.

В пакет Graphic Pack вошли контрастные элементы, среди которых окантовка радиаторной решетки, вставки на корпусе боковых зеркал, дополнительные накладки на бампера и новые колесные диски. Под капотом спорткара находится 5,0-литровый мотор мощностью 575 л.с.

Мощность силового агрегата в F-Type SVR подчеркнута дополнительными надписями «575» на передних крыльях и капоте.

В рамках пакета Graphic Pack предлагается 6 оригинальных цветовых решений, также в него входит 20-дюймовые колесные диски и красные или черные тормозные суппорты.

Технически британский спорткар не изменился и он по-прежнему способен совершить разгон от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды.