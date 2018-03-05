Volkswagen возглавила мировой рейтинг самых успешных автопроизводителей‍

По итогу прошедшего года лучшим автопроизводителем в мире стал немецкий концерн Volkswagen Group.

Мировое аналитическое агентство Focus2move назвало компании, которые в 2017 году реализовали больше всего легковых и легких коммерческих автомобилей.

Лидером в этом рейтинге стал Volkswagen Group, который за отчетный период продал 10,4 миллиона автомобилей, что оказалось на 3,5% больше чем годом ранее.

Следом за немецкой компанией следует Toyota Motor, которая ранее неоднократно занимала первое место в мире.

В 2017 году на глобальном рынке японская компания через своих дилеров реализовала 10,2 миллиона автомобилей.

Замыкает тройку еще один концерн Renault-Nissan. Этот автопроизводитель продал 10 миллионов автомобилей.

Также в ТОП-5 попали Hyundai-Kia и General Motors, у которых 7,2 и 6,8 миллиона реализованных авто соответственно.