Удлиненную версию получил обновленный пикап Foton Tunland

Китайские автомобильные издания опубликовали фотографии новой версии пикапа Foton Tunland, а также некоторые подробности. Так, стало известно, что обновленный пикап Foton Tunland получил удлиненную версию.

Уже совсем скоро модель поступит в продажу, а её презентация ожидается на автосалоне в Пекине в апреле этого года. Удлиненная модификация получит колесную базу 3 398 мм, что на 293 мм больше, чем у обычного пикапа.

Длина также станет больше на 293 мм и составит 5 603 мм. Отличаться удлиненная версия будет иной радиаторной решеткой, иным передним бампером, а также оптикой.

В салоне пикапа будет модернизированная приборная панель, а также установят информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном.

Линейка двигателей будет представлена 2,4-литровым двигателем, мощность которого составит 136 лошадиных сил. Также в моторной гамме будет и дизельный мотор объёмом 2,8 литра и мощностью 116 лошадиных сил.

Пару силовым установкам составит пятискоростная механика, которая будет работать с задне- или полноприводной системами.