Москва заняла пятую часть ёмкости российского автомобильного рынка‍

За прошлый год жители столицы на покупку новых автомобилей потратили 390 млрд рублей, такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

По данным авторитетных аналитиков, в 2017 году на покупку новых легковых автомобилей в РФ потратили около 1,97 трлн рублей.

Из этой суммы почти 390 млрд рублей приходится на столичный регион, что соответствует пятой части от общей доли автомобильного рынка страны.

Второе место у Подмосковья — 173,5 млрд рублей, третье место досталось Северной столице 158 млрд рублей.

В остальных регионах РФ емкость рынка не превысила 100 млрд рублей. Среди других регионов самым крупным стал Татарстан – 77,6 млрд рублей. Пятое место у Краснодарского края – 76,8 млрд рублей.