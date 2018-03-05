Президент компании «АвтоВАЗ» рассказал о планах по строительству нового завода на территории Казахстана. В частности, речь идет о строительстве предприятия, где будет осуществляться производство автомобилей по полному циклу.

По словам главы АвтоВАЗа, которые приводят Ведомости, свой завод в Казахстане «АвтоВАЗ» построит к 2021 году.

Таким образом, можно сказать, что строительство завода было перенесено. Дело в том, что ранее сообщалось о начале работе производственной площадки уже в 2019 году, однако теперь сроком окончания строительства называют 2021 год.

По предварительным данным мощность завода составит 60 тысяч автомобилей в год, с возможностью расширения до 120 тысяч ед. в год. Объём инвестиций ранее оценивался в 500 миллионов долларов.