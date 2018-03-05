Появились первые фото спортивной версии фастбека Geely Emgrand GT

Компания Geely показала первые тизеры своей новой модели Geely Borui, на российском рынке ее продают под названием Emgrand GT. Для домашнего рынка Geely готовит Borui с приставкой к названию GT, в России эта модель сразу поступила с названием Emgrand GT.

Китайский автопроизводитель пока показал только тизеры новинки, но местные профилирующие издания уже опубликовали фотографии новинки причем в полный рост. Также СМИ рассекретили некоторые технические характеристики модели.

Geely Borui GT получил слегка увеличенные размеры (+30 мм), иную радиаторную решетку, измененные бампера и оптику.

По предварительным данным, под капотом Borui GT установят гибридную силовую установку с 1,5-литровым ДВС.

Суммарная отдача силовой установки 179 л.с. Когда будет представлен новый китайский седан пока неизвестно, но предположительно это случится до конца марта.