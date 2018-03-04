Назван ТОП-10 самых популярных подержанных внедорожников января

Самым популярным внедорожником на вторичном рынке в январе стал LADA 4х4, который был продан в количестве 8 851 единиц.

Аналитики агентства «Автостат Инфо» назвали самые популярные модели семейства SUV на вторичном рынке. Первое место досталось LADA 4х4 – 8 851 ед. (+3,2%).

Второе место занимает Chevrolet Niva – 6 727 ед. (+5,2%). Бронза в ТОП-10 досталась Toyota Land Cruiser – 4 176 ед. (-4%).

Также в пятерке лидеров оказались Toyota RAV4 и Nissan X-Trail с количеством 3667 ед. (+9,2%) и 3004 ед. (+15%) соответственно.

Еще в список лидеров попали: KIA Sportage – 2 089 ед. (+25,5%); Renault Duster – 1 847 ед. (+44,3%); Honda CR-V – 1 796 ед. (+0,7%); Mitsubishi Outlander – 1765 ед. (+17,4%) и на последнем месте Volkswagen Tiguan – 1 371 ед. (+34,8%).

В общей сложности за отчетный период было продано 104 854 ед. подержанных кроссоверов и внедорожников, а это оказалось на 7,2% больше в сравнении с январем 2017 года.