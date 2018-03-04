Самым популярным новым автомобилем в Украине стал Volkswagen Golf 2015 года

Ассоциация «Укравтопром» опубликовала статистику по продажам новых автомобилей на украинском рынке. В прошлом месяце украинцы купили 5,9 тысяч автомобилей, а это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди автомобильных компаний лидером неожиданно стал Volkswagen с результатом 830 новых автомобилей.

Отмечается, что росту продаж и лидерству поспособствовала распродажа новых Volkswagen Golf 2015 года.

Именно эта модель и стала самой продаваемой на рынке. Её продажи составили 408 ед.

На втором месте среди марок располагается Тойота с результатом 697 проданных авто. В тройке лидеров оказался Renault (536).

Четвертое и пятое место по объёму продаж расположились Audi и Nissan, у которых результат оказался одинаковым – 367 проданных авто.