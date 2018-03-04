В Китае представлен электрический клон Mercedes G-Class

Китайская компания Qifeng в Пекине провела презентацию электрического внедорожника Qifeng K7, который по сути является копией легендарного Mercedes G-Class.

Новинка из Поднебесной получила ценник 3 600 долларов. Её габариты в сравнении с «оригиналом» оказались меньше и составляют: 3290/1482/1643 мм, а размер колесной базы составляет 2 143 мм.

Электромобиль будет доступен в двух версиях, где первая версия будет с электромотором на 5,3 л.с., а вторая на 6,7 л.с.

Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 50 км/ч. Заявленный запас хода составит 170 км.