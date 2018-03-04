В Дубае продают новый BMW M4 по прозвищу «лягушонок»

После продажи ярко-зеленого BMW M3 по прозвищу «лягушонок» в этом же шоу-руме выставили на продажу BMW M4 с таким же пакетом тюнинга и окрасом кузова.

Купе можно смело назвать «лягушенок2», ведь продавцы известного в ОАЭ шоу-рума ранее прозвали M3 «лягушенок» из-за ядовито-зеленого цвета.



Баварское купе решили выкрасить в такой же цвет, установить на него фирменные колесные диски и оснастить выхлопом Akrapovic.

Также BMW M4 укомплектовали карбоновыми аксессуарами из пакета M Performance. Мотор спорткупе остался без тюнинга, и в нем по-прежнему установлен 3,0-литровый 431-сильный мотор.