Volkswagen готовит к дебюту гибридный кроссовер Tiguan

Немецкая компания приступила к тестам плагин-гибридной версии Volkswagen Tiguan, которую могут показать уже в следующем месяце на автосалоне в Пекине.

Volkswagen Tiguan PHEV был замечен на зимних тестах и стоит отметить, что он получил сходство с гибридной концептуальной версией Tiguan GTE.

В частности, на тестовом варианте заметили С-образные светодиодные дневные ходовые огни как на гибридном концепте Tiguan GTE.

Снимки с тестов оказались в распоряжении портала Motor и по их данным гибридная силовая установка Tiguan PHEV будет состоять из 1,4-литрового турбомотора и электрического двигателя.

Суммарная отдача силовой установки составит около 220 л.с. Стоит отметить, что вывод Tiguan PHEV больше связан с ужесточающими в Китае экологическими нормам. С 2025 года власти КНР намерены полностью запретить продажу легковых автомобилей с ДВС.

