Об этом свидетельствуют опубликованные данные компанией за прошлый год. Согласно отчетным данным, продажи грузовиков MAN в России в 2017 году выросли в два раза до 4 619 проданных единиц техники.

Из общего объёма проданных грузовиков более трех тысяч единиц пришлось на модель MAN TGS, а особой популярностью пользуется магистральные тягачи TGS 28.360 6х2.

Еще сообщается, что компания по итогам прошлого года стала лидером в сегменте грузовиков с колесной формулой 6х6 и 8х8. Доля первых составляет 48%, а вторых – 78%.

Рост продаж автобусов MAN также составил два раза и достиг показателя 235 единиц, тогда как годом ранее результат был 115 ед.