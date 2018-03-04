Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов продадут с молотка за 90 тыс. фунтов‍

Британский торговый дом H & H Classics выставил на продажу очень редкий мотоцикл Lamborghini.

За модель Lamborghini Design 90 просят 90 тысяч фунтов стерлингов, и как указано в описании лота за все свое время он проехал 900 миль.

Мотоцикл Lamborghini Design 90 был создан французской компанией Boxer Bikes, его выпустили ограниченным тиражом. Изначально планировалось создать 50 таких мотоциклов, но в итоге было выпущено 6 ед.

Выставленный на продажу экземпляр получил 0,9-литровый мотор с 100-сильной отдачей от компании Kawasaki.

Максимальная скорость мотоцикла 258 км/ч. Lamborghini Design 90 владел только один человек, и последние 10 лет им никто не пользовался.