В Сети появилось первое изображение нового электрического седана, который готовит компания Jaguar. Новинка позиционируется как конкурент американскому седану Tesla Model S.
Новый электрический седан Jaguar XJ: первое изображение
04.03.2018 17:25
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Новый Jaguar XJ решили показать на рендерном изображении за основу которого дизайнеры взяли известную сейчас информацию.
Предполагается, что дизайнерские решения у седана будет позаимствованы от нового I-Pace. Новое поколение Jaguar XJ после смены поколений получит электрическую силовую установку, а также роскошный и комфортный салон.
Ожидается, что презентация автомобиля состоится до конца этого года и она будет посвящена 50-летию выхода первой генерации этого седана.
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