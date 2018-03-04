Новый электрический седан Jaguar XJ: первое изображение

В Сети появилось первое изображение нового электрического седана, который готовит компания Jaguar. Новинка позиционируется как конкурент американскому седану Tesla Model S.

Новый Jaguar XJ решили показать на рендерном изображении за основу которого дизайнеры взяли известную сейчас информацию.

Предполагается, что дизайнерские решения у седана будет позаимствованы от нового I-Pace. Новое поколение Jaguar XJ после смены поколений получит электрическую силовую установку, а также роскошный и комфортный салон.

Ожидается, что презентация автомобиля состоится до конца этого года и она будет посвящена 50-летию выхода первой генерации этого седана.