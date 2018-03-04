Эксперты назвали Топ-5 лучших автоновинок весны 2018 года в России‍

Российский автомобильный рынок постепенно восстанавливается и автопроизводители стараются расширить свой модельный ряд, представленный в стране. В этом году россиян ожидает немало новых и обновленных моделей, но часть из них появится уже весной этого года.

Одной из первых ярких новинок становится новое поколение бизнес-седана Toyota Camry. Этот автомобиль в России уже получил ОТТС и готовится к продажам, запланированным на апрель текущего года. Более подробно о модели уже сообщалось.

Второй не менее яркой новинкой станет кроссовер Volkswagen Teramont. Это большой внедорожник, который также как и японский седан уже имеет ОТСС, за счет которого известны его технические характеристики и появится он в апреле этого года.

Не так давно китайский автопроизводитель Geely, анонсировал продажи нового кроссовера Atlas, который на российском рынке ожидали еще в 2017 году, но только недавно в компании назвали цены и сообщали о старте продаж в марте текущего года.

Еще на российском рынке в апреле появится новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Цены на модель еще не объявлены, но характеристики ранее сообщались.

Компания Kia готовит для российского рынка фастбек Kia Stinger, стоимость на все комплектации которого были названы в начале прошлого месяца.