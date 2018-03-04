Седан Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие тесты

Снимки оказались в распоряжении портала Motor1 и в этот раз маленький седан тестировали с манекенами на заднем диване.

В 2018 году ожидается презентация новой модели Mercedes-Benz. Это будет седан A-Class, который уже достаточно давно разрабатывают и как известно он будет основан на новой платформе MFA.

По предварительным данным седан A-Class станет самым доступным автомобилем марки и его ценник будет начинаться от 30 000 долларов, что в пересчете составит около 1,7 млн рублей.



Седан Mercedes-Benz A-Class получит ряд внешних изменений по сравнению с концептуальной моделью, представленной в 2015 году. В серийной версии седана рельефные линии будут плавнее по сравнению с концептом.

Всех подробностей про A-Class пока нет, но предполагается, что под капотом компактной модели будет устанавливаться новый 1,2 литровый мотор, разработанный совместно с Renault.



Также линейка двигателей будет представлена 1,4-литровым ДВС с 48-вольтовым стартер-генератором.

Кроме этого ожидается, что в моторной гамме должны остаться силовые агрегаты, которые сейчас устанавливаются на текущую версию A-Class.

Напомним, что в прошлом месяце Mercedes-Benz представил новое поколение хэтчбека A-Class.