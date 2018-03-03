ДТП трех иномарок под Старым Осколом‍ устроила автоледи

В пятницу, 2 марта, сразу три ДТП с пострадавшими произошли в Белгородской области.

Массовая авария случилась в 07:45 на юго-западной объездной Старого Оскола. Там 38-летняя автоледи на «Ниссан Тиида» совершила выезд на встречную полосу и протаранила две иномаркис «Шкода Рапид» и «Хёндай Акцент».

Женщина получила травмы и была госпитализирована в горбольницу № 1 Старого Оскола.

В то же утро, в 08:45 на улице Демократической Старого Оскола 80-летний пенсионер на ВАЗ-21061 выехал на встречку и ударил врезался в автобус ГАЗ. Пожилому водителю оказали медпомощь и отпустили домой.

И третья авария произошла в это же время, 08:45 на улице Механизаторов в Белгороде. Там «Фольксваген Поло» сбил 26-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая получила травмы, сообщает областное управление ГИБДД.