В США создали 430-сильный внедорожник Land Rover Defender

Fusion Motor серьезно доработала популярный внедорожник Defender и установила в него новый мотор, а также трансмиссию.

В ателье из Лос-Анджелеса решили взяться за Land Rover Defender, который уже снят с производства. В него было внесено большое количество конструктивных решений и теперь эта модель стала мощнее и быстрее.

Спецверсия Land Rover Defender получила 6,2-литровый мотор мощностью 430 л.с. Такой двигатель устанавливали в Chevrolet Corvette C6 и Camaro SS прошлого поколения.

Также была заменена коробка передач, которую предварительно адаптировали под британский полноприводный внедорожник.

Внешне Defender от ателье Fusion Motor можно узнать по изменённой радиаторной решетке, светодиодным фарам и черным колесным дискам размером 18-дюймов.

Также спецверсия получила кресла, обшитые двухцветной натуральной кожей. Напомним, что в 2018 году должны представить новое поколение Land Rover Defender.