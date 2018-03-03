Ателье подготовило пакет внешних улучшений для двух популярных внедорожников Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Harrier, который по сути является близнецом премиальной модели Lexus RX.
Два кроссовера Toyota получили сильный тюнинг от ателье Wald
03.03.2018 19:41
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Специалисты Wald International для японских автомобилей создали обвес, который кардинально меняет внешность вышеперечисленных моделей. Так, были изменены бампера, радиаторная решетка, и соответственно колесные диски.
Новый пакет получил название Sports Line и он в Land Cruiser Prado изменит бампера, подножки, радиаторную решетку и расширит колесные арки за счет накладок. Также в пакете пердусмотрена другая выхлопная система, которая выводит патрубки по бокам кузова.
Для Harrier пакет состоит практически из такого же набора, но он очень сильно меняет внешность модели и делает ее намного элегантнее, чем Land Cruiser Prado.
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