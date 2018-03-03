Два кроссовера Toyota получили сильный тюнинг от ателье Wald

Ателье подготовило пакет внешних улучшений для двух популярных внедорожников Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Harrier, который по сути является близнецом премиальной модели Lexus RX.

Специалисты Wald International для японских автомобилей создали обвес, который кардинально меняет внешность вышеперечисленных моделей. Так, были изменены бампера, радиаторная решетка, и соответственно колесные диски.



Новый пакет получил название Sports Line и он в Land Cruiser Prado изменит бампера, подножки, радиаторную решетку и расширит колесные арки за счет накладок. Также в пакете пердусмотрена другая выхлопная система, которая выводит патрубки по бокам кузова.

Для Harrier пакет состоит практически из такого же набора, но он очень сильно меняет внешность модели и делает ее намного элегантнее, чем Land Cruiser Prado.