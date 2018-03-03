Skoda объявила о спецпредложениях на покупку своих моделей в марте

В компании Skoda Auto Россия объявили о действии спецпредложений на покупку своих автомобилей в марте.

Как сообщает пресс-служба компании на покупке модели Skoda Octavia можно сэкономить до 155 тысяч рублей, а приобретая Skoda Rapid экономия может составит 102 тысячи рублей.

Также скидки по спецпредложениями действуют и на Skoda Superb и Skoda Yeti, которые могут обойтись дешевле до 225 000 и 240 000 рублей соответственно.

Эти скидки можно получить при условии приобретения автомобилей в обычный кредит, где ставки и первоначальный взнос для каждой модели отличаются, но являются выгодными.

Напоминают в компании о кредитах по программам Первый и Семейный автомобиль, но в данном случае кредит можно оформить на автомобиль российского производства.

Еще скидку можно получить, используя программу утилизации или трейд-ин. Все подробности о предложениях можно узнать у официальных дилеров марки в России.