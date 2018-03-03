Умелец собрал «монстр» вездеход УАЗ «Малыш» из нескольких автомобилей‍

На проект потратили много «УАЗов» после чего был создан «монстр» под названием УАЗ «Малыш».

В автомобиле очень много узлов от советских машин, и в основе «Малыша» лежит ГАЗ-66, а внешность подгоняли в соответствии с «УАЗом».

Кроме внешнего сходства с российским внедорожником у «малыша» ничего общего нет. В нем установили четыре ряда сидений и колеса с сельхозтехники.

Под капотом огромного внедорожника установлен мотор от грузовика Scania. Стоит отметить, что в машину установили сиденья от BMW и в них есть даже подогрев.