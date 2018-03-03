Компания Infiniti обновила спецпредложения на свои модели в марте

В компании Infiniti объявили о спецпредложениях, которые будут действовать на автомобили премиальной марки в марте. Как и в прошлом месяце на автомобили будут действовать спецпредложения, только в марте они обновились.

Теперь, приобретая автомобили Infiniti с 1 марта, на автомобили будут действовать другие цены. Так, седан Q50 2018 модельного года, получивший обновленную подвеску и адаптивную систему пулевого управления, оценен в 1 705 000 минимум.

За эти деньги автомобиль предлагают в версии Pure, в которой доступен двухлитровый двигатель. Купе Q60 с 405-сильным мотором и полным приводом в версии Sport ProActive имеет цену от 3 105 000 рублей.

Кроссовер QX50 до конца марта предложат по цене от 2 274 000 рублей. Специальная цена будет действительна и для Q30 и QX30, которые имеют ценники от 1 769 990 и 2 118 000 рублей соответственно. Спеециальные цены будут и на QX70, и на семиместный QX60, а также QX80.