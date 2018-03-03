Опубликован тизер «заряженного» Lamborghini Huracan Performante

Новинка будет представлена в рамках Женевского автосалона в уже через несколько дней. На автошоу будет представлена открытая версия экстремального суперкара, Huracan Performante, которая получит приставку в названии Spyder.

Как известно купе Lamborghini Huracan Performante было представлено в прошлом году. У автомобиля под капотом располагается 5,2-литровый двигатель, мощность которого составляет 640 лошадиных сил, а показатель крутящего момента 600 Нм.

Купе ускоряется до первой сотни за 2,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 325 км/ч. Все подробности о заряженной версии будут раскрыты уже через три дня, когда начнет работать международный Женевский автосалон.

