В Тольятти на тестах заметили кроссовую версию седана Lada Vesta

В распоряжении RCI News в социальной сети «ВКонтакте» оказались шпионские фото кроссовой версии седана Lada Vesta. Автомобиль отличается пластиковыми накладками на порогах и арках кузова, колесными дисками размером 17 дюймов, а также нестандартным клиренсом.

По некоторым данным этот вариант модели создает не АвтоВАЗ, тольяттинская фирма. Сам автомобиль получит название Rally Sprint.

Этот автомобиль получит независимую заднюю подвеску, усиленные амортизаторы и форсированный двигатель. По предварительным данным мощность 1.6-литрового двигателя составит порядка 150 лошадиных сил. Вероятно, такой автомобиль будет отправлен в мелкосерийное производство.

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