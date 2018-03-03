В распоряжении RCI News в социальной сети «ВКонтакте» оказались шпионские фото кроссовой версии седана Lada Vesta. Автомобиль отличается пластиковыми накладками на порогах и арках кузова, колесными дисками размером 17 дюймов, а также нестандартным клиренсом.
В Тольятти на тестах заметили кроссовую версию седана Lada Vesta
03.03.2018 14:13
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По некоторым данным этот вариант модели создает не АвтоВАЗ, тольяттинская фирма. Сам автомобиль получит название Rally Sprint.
Этот автомобиль получит независимую заднюю подвеску, усиленные амортизаторы и форсированный двигатель. По предварительным данным мощность 1.6-литрового двигателя составит порядка 150 лошадиных сил. Вероятно, такой автомобиль будет отправлен в мелкосерийное производство.
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