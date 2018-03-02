Lumma Design продемонстрировала спецверсию Mercedes-AMG G63

Новое поколение Mercedes-AMG G63 было представлено недавно, но это не помешало немецкому ателье Lumma Design подготовить пакет доработок.

Специалисты из ателье предлагают спецверсию «заряженного» внедорожника, которая получила индекс CLR G770 и в ней уже двухцветный окрас кузова, а также большое количество внешних и внутренних изменений.

Технически для G63 пока не изменили, но в ателье обещают доработать и 585-сильный мотор.

Сейчас клиент получит двухцветный окрас кузова, новые легкосплавные колесные диски размерностью 23 или 24 дюйма и аэродинамический обвес, который расширит кузов автомобиля на 40 мм.

В салоне Mercedes-AMG G63 тюнеры также внесли несколько изменений и теперь он двухцветный, его обшили кожей и алькантарой, а также положили на пол фирменные коврики.