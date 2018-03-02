Массовый дорожный инцидент произошел на пересечении улиц Байкальская и 4-я Советская в Иркутске. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

ДТП из пяти иномарок произошло в Иркутске на Байкальской в районе пересечения с 4-й Советской. По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, авария обошлась без пострадавших.

Очевидцы прислали фото в группу «ДТП 38» «ВКонтакте». Как видно на снимках, серьезные повреждения получила передняя часть автомобиля «Рено». Остальные машины пострадали не так сильно.

Из-за столкновения перекрыта проезжая часть, и в районе аварии образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор на Байкальской начинается от остановки «Диагностический центр» и заканчивается на пересечении с Трилиссера. Скорость движения транспорта здесь не превышает семи километров в час.