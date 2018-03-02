Российский офис компании Ford отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц. Согласно официальной информации, продажи автомобилей Ford в РФ в феврале выросли в 1,5 раза.

Объём реализованных машин составил 4 434 экземпляра. За первые два месяца года компания в нашей стране продала 7 566 автомобилей, что больше на 45%.

Самой востребованной моделью марки стал кроссовер Ford Kuga, который в феврале был продан в количестве 1 277 единиц, что на 68% больше.

На втором месте по продажам располагается Focus с результатом 1270 проданных штук, что на 106% больше. Ford Explorer был подан в количестве 317 ед., что на 138% больше.

Также в феврале дилеры реализовали 729 автомобилей Ford Transit, а этот показатель вырос на 51%.