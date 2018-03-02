Лихач на иномарке влетел сначала в «Тойоту», а потом в дорожное ограждение.

Врезался в Toyota и снёс заграждение водитель BMW X5 в Чите. Очевидцы сообщили об аварии, которая произошла сегодня, 2 марта, в центре Читы на улице Бабушкина, недалеко от перекрёстка с Ленинградской.

По словам свидетелей аварии, вначале мужчина за рулем иномарки BMW X5 протаранил автомобиль Toyota Probox, после чего, по инерции, влетел в разделительное ограждение.

О пострадавших в аварии ничего не известно, но в краевом ГИБДД подтвердили эту информацию. Сотрудники полиции ведут проверку по факту ДТП.