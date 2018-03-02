Компания Glickenhaus показала свой автомобиль-амфибию‍

Американская компания Glickenhaus решила на внедорожнике совершить «поездку» из Нью-Йорка в Париж. Для этого на автомобиль по бокам установят надувной понтон. Столь амбициозный проект планируют запустить в 2020 году.

Ранее Glickenhaus представила два внедорожника, которые смогут заехать на вершину вулкана. Пока это проекты и они существуют только на бумаге.

Но к ним ужу решили присоединить понтон и совершит невероятное — пересечь залив, а также добраться до Парижа.

Компания Glickenhaus принадлежит Джеймсу Гликенхаусу и в интервью порталу Motor1 основатель автомобильной компании заявил, что отправной точкой путешествия будет площадь Таймс-сквер.

От нее автомобиль двинется к Берингову проливу, где и пересечет его. Дальше маршрут будут пролегать через Пекин, российскую столицу и Санкт-Петербург.

Также в планах Glickenhaus подняться на собственных внедорожниках к кратеру вулкана Охос дель Саладо в горах Анды, который расположен на высоте 6 893 метра над уровнем моря.