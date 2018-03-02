Компания Fiat готовит «внедорожную» версию хэтчбека Argo

Руководство компании Fiat решилось на выпуск кросс-версии своего пятидверного хэтчбека Argo, который создавался для рынка Южной Америки. Новая версия хэтчбека должна помочь компании увеличить продажи, ведь «внедорожные» модели востребованы на этом рынке.

Подробности об автомобиле не рассекречивают, также не рассказывают и о моторной гамме для новинки.

Обычная версия на бразильском рынке предлагается с литровым двигателем мощностью 72 л.с., который работает на бензине и этаноле.

Еще есть 1,3 109-сильный и 1,8-литровый 139-сильный мотор. Стоимость модели составляет 47 790 реалов или 830 тысяч рублей.