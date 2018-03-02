На подержанные автомобили программы Renault Selection‍ растет спрос

В прошлом году по программе Renault Selection было продано 2260 автомобилей, что в 10 раз больше чем в 2016 году.

С начала текущего года реализация подержанных авто, прошедших сертификацию по программе Renault Selection составила 550 единиц.

Россияне наибольший интерес проявляют к моделям Duster – 40% от общих продаж, Sandero – 25% и Logan свыше 20%.

В компании Renault отметили, что в прошедшем месяце на «ForAuto-2018» автопроизводителю в РФ в номинации «Рост продаж сертифицированных автомобилей с пробегом» выдана награда.

Напомним, что программа Renault Selection была представлена в 2016 году и сейчас в ней участвуют автомобили марки возрастом не старше семи лет и пробегом не более 150 тыс. км. Все авто проходят проверку, состоящую из 75 пунктов.

Специалисты проверяют в автомобилях системы безопасности, все основные узлы и агрегаты, а также сервисную историю.

Стоит отметить, что клиент приобретя автомобиль по программе Renault Selection получает официальную гарантию от автопроизводителя.