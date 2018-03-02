Дорожная авария произошла сегодня утром напротив автосалонов на улице Энгельса.
Четверо пострадали в ДТП ПАЗа и троллейбуса в Курске
02.03.2018 15:58
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Четверо пострадали в ДТП ПАЗа и троллейбуса в Курске, которое было зафиксировано 2 марта в 9:30 утра на улице Энгельса напротив комплекса автосалонов.
Там пассажирский автобус ПАЗ протаранил ехавший впереди троллейбус. Электрический транспорт получил серьезные повреждения — выбиты задние стёкла, повреждён корпус.
На место аварии прибыли медики и бригада спасателей. По данным ГИБДД, в происшествии пострадали четверо: мужчина, женщина и две девушки.
К счастью, их травмы оказались незначительными, всем первая помощь оказана на месте.
Полиция ведет проверку причин и обстоятельств ДТП.
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