Авария с участием «Жигулей» и «Opel» произошла на скользком перекрёстке в Смоленске.

Два автомобиля на льду устроили «скользкое ДТП» в Смоленске. Эта авария произошла из-за того, что рядом с перекрестком произошел прорыв труб, и вода замёрзла на дороге, превратив перекресток в опасный каток.

Сегодня днем, 1 марта, на пересечении улиц 25 Сентября – Румянцева «Опель» протаранил «ВАЗ», а тот от удара влетел в металлическое ограждение.

Из-за ДТП собралась пробка, которая заблокировала движение в сторону улицы Рыленкова.

В группе «SmolDaily» очевидцы предупреждают водителей о несанкционированном катке на перекрёстке.