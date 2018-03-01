Авария с пострадавшим произошла накануне на дороге Ухты.

Попал под колеса Lifan пешеход-нарушитель в Ухте. Это ДТП произошло 28 февраля в 17:45, сообщили в региональном ГИБДД.

Известно, что мужчина 1981 года рождения за рулем автомобиля Lifan ехал по улице Ветлосяновская со стороны автодороги Ухта — Дальний к поселку Ветлосян. Напротив дома №2 пешеход 1972 года рождения, перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход-нарушитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом плеча. Он был доставлен в больницу.

В момент аварии на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.