Авария с пострадавшим произошла накануне на дороге Ухты.
Попал под колеса Lifan пешеход-нарушитель в Ухте
01.03.2018 13:08
48 0
Попал под колеса Lifan пешеход-нарушитель в Ухте. Это ДТП произошло 28 февраля в 17:45, сообщили в региональном ГИБДД.
Известно, что мужчина 1981 года рождения за рулем автомобиля Lifan ехал по улице Ветлосяновская со стороны автодороги Ухта — Дальний к поселку Ветлосян. Напротив дома №2 пешеход 1972 года рождения, перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
Пешеход-нарушитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом плеча. Он был доставлен в больницу.
В момент аварии на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
Комментарииcomments powered by HyperComments