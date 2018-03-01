Geely готовит целый ряд новинок для российского авторынка

Недавно в России были названы официальные цены на новый китайский кроссовер Geely Atlas. Эта модель должна «оживить» продажи компании, а возможно даже вернуть свои позиции на рынке.

При этом российским журналистам стало известно, что кроссовер станет не единственной новинкой компании в этом году.

Так, стало известно, что производитель готовит к выходу еще несколько новинок. В частности, речь идет о новом поколении семейства Emgrand.

Как стало известно, сейчас в дилерских центрах компании готовятся к появлению Emgrand 7, которая на китайском рынке недавно получила обновление.

Правда, до российского рынка доберется автомобиль дорестайлинговой. Еще несколько абсолютно новых для России новинок покажут в рамках Московского автосалона в августе текущего года, правда о них никаких подробностей не рассекречивают.

Впрочем, было сказано, что на российский рынок привезут модели, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке КНР.