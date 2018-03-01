Карета «скорой» ехала в роддом с пациенткой, у которой начались роды.

В Кургане автохам протаранил «скорую» с рожавшей пациенткой. Это ДТП произошло на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина. Медицинский автомобиль ехал со включенными маячками и сигналами, везя в роддом женщину.

Внезапно на перекресток выехал «Хендай» и врезался в «скорую». После аварии водитель закрылся в салоне и начал звонить, вызывая помощь.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия и просят откликнуться очевидцев ДТП.