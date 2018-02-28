Новый премиальный кроссовер DS7 Crossback добрался до дилеров

Старт продаж нового премиального кроссовера запланирован на 20 марта текущего года, но уже сейчас первые партии автомобилей добрались до китайских дилеров в качестве выставочных экземпляров.

Стоит отметить, что китайская версия кроссовера будет отличаться от европейского варианта. Так, модель имеет иные, большие габариты, которые составят: длина – 4 603 мм (+33 мм), ширина – 1 891 мм (+1 мм), высота – 1 626 мм (+6 мм).

Расстояние между осями будет 2 740 мм. Линейка двигателей автомобиля будет представлена 1,6-литровым турбированным двигателем, который в зависимости от комплектации выдаст 180 или 220 лошадиных сил.

Пару силовой установке составит восьмискоростной автомат, который будет работать только с переднеприводной системой.

В списке оснащенности будет система ABS, EBD, система управления стабилизацией, восемь подушек безопасности, информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном и другое.