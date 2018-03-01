Страховщики назвали самые дорогие «сосульки» зимы в России

Каждую зиму на автомобили падают с крыши сосульки и зачастую от этого машина получает серьёзные повреждения.

Страховщики рассказали, сколько им пришлось выплатить за такие повреждения.

Самым дорогим для страховой компаний стал кроссовер Porsche Cayenne. По данным «Альфастрахования», после падения тяжёлой сосульки им владельцу премиального кроссовера пришлось заплатить 211,9 тыс. рублей.

На сто тысяч рублей сосулька повредила Kia Rio и на 90 тыс. рублей Volvo XC90.

Далее по списку оказались Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander, повреждения которых страховщики оценили по 60 тыс. рублей.