Назван ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей премиум-класса

Рейтинг самых продаваемых автомобилей премиум-сегмента с пробегом в Москве был составлен аналитиками из Автостат по итогам продаж в январе.

Так, на вторичном рынке Москвы в прошлом месяце наибольшей популярностью пользовались автомобили модели BMW 5-й Серии.

Именно этот автомобиль возглавил ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей премиум-класса, показав результат 263 проданных единиц, что на 17% больше.

На втором месте располагается Mercedes-Benz E-Klasse, который был продан в количестве 245 штук, что меньше на пять процентов.

В тройку самых популярных подержанных автомобилей премиум-класса вошел BMW X5 (194 ед.; +28%). Четвертое и пятое место досталось BMW 3-й Серии (190 ед.; +10%) и Mercedes-Benz S-Klasse (163 ед.; +5%).

Источник: Автостат.