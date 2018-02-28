Китайская компания JAC представила новый электрокар iEV A50

Сразу же после презентации в Пекине, модель станет доступна для покупки на китайском рынке. Сегодня компания опубликовала фото модели и некоторые характеристики.

Так, электрокар iEV A50 получит длину 4 500 мм, а расстояние между осями составит 2 700 мм. Относится автомобиль будет к С-классу.

Силовая установка модели JAC iEV A50 будет представлена одним электромотором, мощность которого составит 150 лошадиных сил.

Максимальная скорость JAC iEV A50 будет ограничена электроникой на отметке 150 км/ч. Заявленный запас хода составит 330 или 500 км, в зависимости от модификации. На китайском рынке стоимость электрокара составит 70 тысяч юаней минимум или 620 тысяч рублей.