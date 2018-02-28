Почему Киа Рио стал таким популярным автомобилем?

Как показывает статистика, Kia Rio является одним из лидеров на рынке. Хотя и без статистических данных можно увидеть, что эта модель очень популярна, ведь на дорогах России видеть знакомый силуэт приходится крайне часто.

Что же повлияло на столь широкую популярность данной модели?

Из явных плюсов можно выделить, что:

Автомобиль, считается довольно надежным и даже при самом низком ценнике, радует современными опциями и системами безопасности водителя и пассажиров,

Имеет вполне комфортный и вместительный салон,

Недорогие цены на запчасти и техническое обслуживание,

Пятилетняя гарантия при покупке нового авто,

Нельзя не выделить обширную сеть дилерских станций.

Киа Рио зарекомендовал себя как надежный еще и потому, что вполне справляется со сложными погодными условиями, ужасными дорогами и некачественными топливом и маслом, что делает его востребованным и на вторичном рынке.

Хотя, даже несмотря на то, что автомобиль не имеет серьезных заболеваний, ряд проблем все же встречается, например:

Кузов автомобиля оцинкован не полностью, а только в местах, которые более подвержены коррозии. Поэтому к 30 тысячам на остальных элементах кузова могут проявиться «жучки». Зачастую это заметно на стойках и крыше. Есть случаи подтекания заднего сальника коленвала, зачастую, так же к 30 тысячам пробега. Некоторые владельцы отмечают высокий пробег по городу, который может достигать 11,5 литров, но это скорее зависит от стиля вождения. Не готов к длительной эксплуатации каталитический нейтрализатор, а все из-за низкого качества нашего топлива. Поэтому при покупке на вторичном рынке, нужно обратить на него внимание. Не помешала бы шестая передача на Киа Рио с механической коробкой, с двигателем 1.4. Главной считается проблема с водительской дверью, которая уже на 3000 км может просесть и плохо закрываться. На авто «с рук» таких проблем не встречается, обычно предыдущий владелец уже исправил эту неисправность.

Конечно, проблемы бывают у всех автомобилей. Но, во-первых, все перечисленные поломки не встречаются в одной и той же машине.

А, во-вторых, немало экземпляров с пробегом в 70 тысяч, в которых и вовсе не было ни одной из этих распространенных неисправностей.

Поэтому данная модель с уверенностью заслуживает называться отличным соотношением цены и качества.