Российский офис китайской компании 27 февраля объявил цены нового кроссовера Geely Atlas, комплектации которого были опубликованы неделю назад.
Компания Geely назвала российские цены на кроссовер Geely Atlas
Так, российские дилеры новый кроссовер Geely Atlas будут предлагать в трех комплектациях по цене от 1 029 990 рублей. Максимальный ценник на автомобиль составит 1 389 990 рублей.
В базовой комплектации для кроссовера будет доступен двухлитровый бензиновый агрегат, мощность которого составит 139 лошадиных сил. Пару силовой установке составит шестискоростная механика.
В списке этой комплектации предложат систему Эра Глонасс, фронтальные подушки безопасности, регулируемую по вылету рулевую колонку, климат-контроль, аудиосистему, а также обогрев наружных зеркал.
В средней комплектации за 1 129 990 рублей будет 2,4-литровый двигатель мощностью 149 лошадиных сил, пару которому составит шестискоростной автомат и переднеприводная система. Кроссовер в этой комплектации, но с полным приводом обойдется за 1 399 990 рублей.
Топовая комплектация с 2.4-литровым двигателем и передним приводом обойдется за 1 289 990 рублей, а в версии с полным приводом цена составит уже 1 389 990 рублей.
Названа цена обновленного кроссовера Geely Atlas с турбомотором