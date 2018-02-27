Опубликованы новые тизеры большого седана Volkswagen I.D. Vizzion

Немецкий автопроизводитель опубликовал официальные изображения и видеотизер со своей новой моделью Volkswagen I.D. Vizzion. Вместе с распространенными тизерами в компании анонсировали и презентацию седана, которая состоится в рамках Женевского автосалона.

В опубликованном видеоролике показали интерьер автомобиля. Кроме этого стало известно, что функциями автомобиля будет возможно управлять с помощью жестов или голоса.

Длина нового седана будет 5 011 мм, а в движение его будет приводить два электромотора. Суммарная отдача силовой установки составит 306 лошадиных сил, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Заявленный запас хода составит 665 километров.

Помимо этого в автомобиле будет реализована система автоматического вождения. Больше подробностей о новинке станет известно 6 марта, когда начнет свою работу международный автосалон в Женеве.

