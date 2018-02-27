Новый флагманский внедорожник Kia заметили во время дорожных тестов

Компания Kia проводит тестовые испытания своего нового флагманского кроссовера, который вновь был замечен на дорогах общего пользования в Южной Корее.

Автомобиль создают по мотивам концептуального Telluride, показанного в 2016 году на автосалоне в Детройте.

Так, у флагманского кроссовера будут большие передние фары, схожая с концептом линия остекления и массивные бампера. О серийной версии новинки информации нет, но напомним, что концепт Kia Telluride получил размеры 5 001 мм — длина, 2 009 мм — ширина и 1 801 мм — высота.

Колесная база автомобиля составляет 3 073 мм. Под его капотом был установлен 3,5-литровый ДВС и электродвигатель. Силовая установка способна заряжаться от обычной розетки, а сама модель будет полноприводной.