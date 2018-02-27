Два года условно получила женщина, лишившая жизни мотоциклиста.

Получила срок автоледи, насмерть сбившая мотоциклиста в Абакане. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случились летом 2017 года в Абакане . Тогда 35-летняя автоледи за рулём автомобиля TOYOTA COROLLA RUNX, выполняя левый поворот из правого ряда, совершила наезд на мотоциклиста, который ехал по крайней левой полосе в попутном направлении.

Авария стала смертельной для водителя мотоцикла, он скончался от полученных травм.

Подсудимая не признала вину полностью, но суд приговорил её к линию свободы на два года условно с лишением права управления транспортным средством на два года и шесть месяцев.

Также в пользу потерпевшего с подсудимой взыскана сумма морального ущерба в размере 500 тысяч рублей.