Под колесами своего автомобиля в Марий Эл погиб 57-летний мужчина. Эта трагическая авария произошла в понедельник, 26 февраля, в Медведевском районе республики.

Установлено, что 57-летний водитель автомобиля ГАЗСАЗ-3507 припарковал автомобиль на территории одного из предприятий и вышел из кабины. При этом он забыл принять меры, предотвращающие самопроизвольное движение транспорта.

Вследствие этого, многотонный грузовик покатился и наехал на водителя. В результате наезда 57-летний мужчина тяжело пострадал и скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку случившегося и выясняют все обстоятельства.