Аренда манипулятора 5 т. – о видах и плюсах манипуляторов

Кран-манипулятор давно привлекает весь мир своими возможностями экономии денег и работы на тесных пространствах. Есть, конечно, еще куча плюсов такой спецтехники, но здесь мы обсудим виды крано-манипуляторных установок (КМУ). Существует два главных вида КМУ – это гидравлические манипуляторы и крановые установки. Сегодня грузоподъемность манипулятора – до 12 т. Устройство КМУ составляет телескопическая стрела, обладающая вылетом 2-27 м. У этой крановой установки имеется еще и лебедка с тросом, длина которого – 5-8 м. Чтобы при работе манипулятор на упал на бок, машину оснащают 4 аутригермаи – выдвижными гидроопорами, располагающимися возле кабины и вблизи торца кузова сзади.

Аренда манипулятора 5 т – ежедневно необходимая услуга в каждом городе, а уж тем более в Москве и Московской области. Тип конструкции подразделяет манипуляторы на L- и Z-образные. Отличаются они расположением системы:

Кран Z-образной конструкции обычно складывается за кабиной и над кузовом не нависает, что снимает ограничения по погрузочной высоте.

Установки L-конфигурации в транспортном положении можно развернуть вперед, но при этом изменится центр тяжести машины, а стрела выступит за габариты, от чего автомобиль с огромной вероятностью остановят сотрудники ДПС – ведь кран-манипулятор, по сути, обычный грузовик, и выдаваться за его габариты ничего не должно.

Чем грузоподъемность машины больше, тем и кран-манипулятор на нее ставят более мощный и тяжелый. Можно сказать, что по тоннажу грузовика и его конструкции, а также по грузоподъемности установленной КМУ манипуляторы можно поделить на среднетоннажные и тяжелые, а также вездеходные краны-манипуляторы. Среднетоннажные установки – наиболее распространенные. Кузова таких машин составляют по длине 4-6 м, а стрела способна выдвигаться на 8 м. Грузоподъемность манипуляторов такого рода обычно составляет порядка 5 тонн.

Такими манипуляторами перевозятся обычно стройматериалы, бытовки, гаражи и киоски, оборудование и мелкая спецтехника вроде трактора Т-25, мини-экскаватора или ручного катка. Но список грузов, как понятно, продолжать можно целую вечность. Помимо перевозки всевозможных грузов, краны-манипуляторы широко задействуются в службах эвакуации автотранспорта.

Аренда манипулятора – абсолютно всегда выгодное решение. Судите сами: техника способна самостоятельно вести погрузочно-разгрузочные работы, причем аккуратно и даже в тесных условиях. Платить же придется за одну техническую единицу, что выгодно практически вдвойне.