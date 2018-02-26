В компании Nissan подготовили для своего кроссовера новую версию, которая будет отличаться пакетом дополнительного оборудования Platinum Edition.
Обновленный кроссовер Nissan X-Trail получил новую версию
26.02.2018 21:34
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Правда в компании отмечают, что такой пакет будет доступен только для кроссовера в комплектации N-Connecta.
В пакете предложат хромированные корпуса боковых зеркал, колесные диски размером 18 дюймов, выполненные в черном цвета, защитные накладки серебристого цвета, а в салоне появятся металлические накладки на педелях и два USB-порта.
Цена такого пакет на британском рынке составит 1 999 фунтов или 158 тысяч рублей. Продажи такой версии автомобиля запланированы на март. О появлении Nissan X-Trail с пакетом Platinum Edition в других странах не сообщается.
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